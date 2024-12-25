Глава Северной Осетии: взрыва у телевышки во Владикавказе не было

Меняйло опроверг информацию о взрыве в районе телевышки во Владикавказе

Сергей Меняйло (Фото: Администрация Президента России)

Взрыва в районе телевышки во Владикавказе не было, заявил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — указал он.

Глава региона призвал не распространять фейки, сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. О взрыве в районе телевышки сообщал телеграм-канала Shot, писавший, что речь может идти о падении беспилотника. Позже канал уточнил, что информация не подтвердилась.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел ранее сегодня утром 25 декабря. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали девять человек. По его данным, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м. Открытое горение уже потушили.

По информации Меняйло, при взрыве погибла одна женщина, еще один человек передан медикам.