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Меняйло опроверг информацию о взрыве в районе телевышки во Владикавказе

Глава Северной Осетии: взрыва у телевышки во Владикавказе не было
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: Администрация Президента России)

Взрыва в районе телевышки во Владикавказе не было, заявил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — указал он.

Глава региона призвал не распространять фейки, сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. О взрыве в районе телевышки сообщал телеграм-канала Shot, писавший, что речь может идти о падении беспилотника. Позже канал уточнил, что информация не подтвердилась.

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Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел ранее сегодня утром 25 декабря. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали девять человек. По его данным, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м. Открытое горение уже потушили.

По информации Меняйло, при взрыве погибла одна женщина, еще один человек передан медикам.

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Владикавказ телебашня Сергей Меняйло
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