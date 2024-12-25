Меняйло опроверг информацию о взрыве в районе телевышки во Владикавказе
Взрыва в районе телевышки во Владикавказе не было, заявил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошел взрыв, не подтверждаются», — указал он.
Глава региона призвал не распространять фейки, сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. О взрыве в районе телевышки сообщал телеграм-канала Shot, писавший, что речь может идти о падении беспилотника. Позже канал уточнил, что информация не подтвердилась.
Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел ранее сегодня утром 25 декабря. Телеграм-канал Shot пишет, что пострадали девять человек. По его данным, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м. Открытое горение уже потушили.
По информации Меняйло, при взрыве погибла одна женщина, еще один человек передан медикам.
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