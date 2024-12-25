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Как защититься от мошенников ,  
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Володин сообщил о законопроекте о «периоде охлаждения» при выдаче кредита

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить при выдаче кредита «период охлаждения», в течение которого финансовые операции будут приостановлены. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Предлагаемые сроки:

  • четыре часа — для сумм от 50 до 200 тыс. руб.;
  • 48 часов — для сумм от 200 тыс. руб.


«Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями», — написал Володин.

По его словам, этого времени также достаточно для обращения в полицию в случае подозрения на действия мошенников.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума рассмотрит этот законопроект в приоритетном порядке, отметил парламентарий.

19 декабря президент России Владимир Путин призвал банки внимательнее относиться к выдаче кредитов, особенно при запросе больших сумм, и «дисциплинировать ситуацию».

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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