Воздушные силы Украины сообщили о ракетах, летящих на запад страны
Ракеты летят в сторону города Бурштына на Западной Украине, сообщают воздушные силы страны в телеграм-канале.
В городе находится Бурштынская тепловая электростанция, отмечает «Страна». В населенном пункте слышны взрывы, добавило издание.
Бурштын располагается в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины.
Ранее 25 декабря мощные взрывы прозвучали в Харькове. По данным «Страны», по всей Украине начались превентивные отключения электроэнергии.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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