Воздушные силы Украины сообщили о ракетах, летящих на запад страны

Бурштынская тепловая электростанция (Фото: Анатолий Лужин / Shutterstock)

Ракеты летят в сторону города Бурштына на Западной Украине, сообщают воздушные силы страны в телеграм-канале.

В городе находится Бурштынская тепловая электростанция, отмечает «Страна». В населенном пункте слышны взрывы, добавило издание.

Бурштын располагается в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины.

Ранее 25 декабря мощные взрывы прозвучали в Харькове. По данным «Страны», по всей Украине начались превентивные отключения электроэнергии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.