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Военная операция на Украине ,  
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Болгарский депутат ЕП назвал условия окончания украинского конфликта

Болгарский депутат ЕП назвал два логичных условия окончания конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Самыми логичными условиями завершения конфликта на Украине являются передача русскоязычных территорий России и отказ Киева от вступления в НАТО «в течение долгого периода времени». Об этом заявил депутат Европарламента от болгарской политической партии «Возрождение» Петар Волгин в интервью «Известиям».

По его мнению, единственный путь завершить боевые действия — мирные переговоры. Волгин поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его призывах к миру и переговорам.

Депутат отметил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который пообещал закончить российско-украинский конфликт, вселила в него надежду, так как и к Орбану высшие чиновники ЕС «уже прислушиваются».

Партия экс-премьера Болгарии не дала подписать соглашение с Украиной
Политика
Бойко Борисов

Болгария, по словам Волгина, хотела бы участвовать в мирном процессе, но не может этого делать из-за отсутствия «независимого правительства». Депутат заявил, что в государстве правят люди — марионетки Запада.

Ранее партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), занимающая большинство мест в парламенте (69 из 240), не дала подписать действующему премьер-министру Димитару Главчеву двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Главчев еще в октябре пообещал присоединиться к инициативе, в которой уже участвуют более 20 стран Евросоюза. Ожидалось, что соглашение будет подписано 19 декабря в Брюсселе, где находился президент Украины Владимир Зеленский, однако ГЕРБ инициировала голосование по соглашению.

Российский президент Владимир Путин называл среди условий для прекращения огня и начала диалога такие: вывод ВСУ с территории новых регионов; отказ Украины от членства в НАТО; отмена антироссийских санкций; признание Крыма, Севастополя и остальных новых субъектов российскими на международном уровне; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; демилитаризация и денацификация (законодательный запрет нацистской идеологии «в любых ее проявлениях») Украины.

Зеленский в ноябре заявил, что надеется на окончание боев в 2025 году дипломатическим путем, и выразил мнение, что этому поспособствует политика Трампа. Украина продвигает «формулу мира» и «план победы» и настаивает в том числе на выводе российских войск и возврате к границам 1991 года. Российские условия Зеленский называл ультиматумом.

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Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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