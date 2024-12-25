Самыми логичными условиями завершения конфликта на Украине являются передача русскоязычных территорий России и отказ Киева от вступления в НАТО «в течение долгого периода времени». Об этом заявил депутат Европарламента от болгарской политической партии «Возрождение» Петар Волгин в интервью «Известиям».

По его мнению, единственный путь завершить боевые действия — мирные переговоры. Волгин поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его призывах к миру и переговорам.

Депутат отметил, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который пообещал закончить российско-украинский конфликт, вселила в него надежду, так как и к Орбану высшие чиновники ЕС «уже прислушиваются».

Болгария, по словам Волгина, хотела бы участвовать в мирном процессе, но не может этого делать из-за отсутствия «независимого правительства». Депутат заявил, что в государстве правят люди — марионетки Запада.

Ранее партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), занимающая большинство мест в парламенте (69 из 240), не дала подписать действующему премьер-министру Димитару Главчеву двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Украиной. Главчев еще в октябре пообещал присоединиться к инициативе, в которой уже участвуют более 20 стран Евросоюза. Ожидалось, что соглашение будет подписано 19 декабря в Брюсселе, где находился президент Украины Владимир Зеленский, однако ГЕРБ инициировала голосование по соглашению.

Российский президент Владимир Путин называл среди условий для прекращения огня и начала диалога такие: вывод ВСУ с территории новых регионов; отказ Украины от членства в НАТО; отмена антироссийских санкций; признание Крыма, Севастополя и остальных новых субъектов российскими на международном уровне; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; демилитаризация и денацификация (законодательный запрет нацистской идеологии «в любых ее проявлениях») Украины.

Зеленский в ноябре заявил, что надеется на окончание боев в 2025 году дипломатическим путем, и выразил мнение, что этому поспособствует политика Трампа. Украина продвигает «формулу мира» и «план победы» и настаивает в том числе на выводе российских войск и возврате к границам 1991 года. Российские условия Зеленский называл ультиматумом.