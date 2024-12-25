Только треть россиян успели завершить все дела перед Новым годом
Треть россиян успели завершить все важные дела и проекты на работе перед Новым годом, следует из результатов проведенного ВТБ блиц-опроса, результаты которого есть у РБК.
29% респондентов за неделю до праздников успели украсить свои квартиры и нарядить елку, а 27% начали закупать еду. Подарки для родных и знакомых приобрели только 32% участников опроса
Те, кто уже определился с местом празднования Нового года, составили 67% опрошенных. Большинство (57%) респондентов встретят 2025-й в кругу семьи, 15% — в гостях.
36% опрошенных рассказали, что запланировали поездки в новогодние каниникулы. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Урал. При этом только 2% путешественников планируют отдохнуть за рубежом.
Жители столицы чаще остальных россиян планируют съездить на новогодний отдых в Подмосковье, города Золотого кольца и в Калининград.
Около трети (34%) из решившихся на путешествия готовы заплатить за них от ₽30 тыс. до ₽100 тыс. Приблизительно четверть (26%) готовы потратить от ₽10 тыс. до ₽29 тыс. У 21% отдых будет стоить более ₽100 тыс.
Ранее в декабре группа «Ренессанс Страхование» выяснила, что больше половины россиян потратят на новогодний стол меньше ₽20 тыс. Согласно результатам опроса, только 48% россиян потратят на застолье больше этой суммы. Около 30% опрошенных готовятся потратить на новогодний стол в районе 20–40 тыс. руб. Каждый восьмой — 40–50 тыс., а 9% планируют потратить более 50 тыс. руб.
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