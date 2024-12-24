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Политика ,  
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Билла Клинтона выписали из больницы после гриппа

Билл Клинтон
Билл Клинтон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы после лечения от гриппа, передает Reuters со ссылкой на замглавы администрации политика Анхель Уренью.

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали
Политика
Билл Клинтон

78-летнего Клинтона госпитализировали с высокой температурой ранее 24 декабря, сообщал телеканал NBC News. Экс-президента отправили в больницу MedStar Georgetown University для обследования. Источники телеканала отмечали, что Клинтон «в сознании и бодр».

Билл Клинтон дважды был президентом США. Первый раз Клинтон одержал победу на президентских выборах в ноябре 1992 года. Его второй президентский срок продлился с 1996 года до 20 января 2001 года.

В 2024 году Клинтон поддерживал кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

В 2004 году Клинтон перенес операцию по четырехстороннему шунтированию, а в 2010 году — еще одну, на сердце, когда в коронарную артерию были установлены два стента. В 2021 году он заразился урологической инфекцией, которая вызвала заражение крови.

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Билл Клинтон лихорадка президент США
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