Билла Клинтона выписали из больницы после гриппа
Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы после лечения от гриппа, передает Reuters со ссылкой на замглавы администрации политика Анхель Уренью.
78-летнего Клинтона госпитализировали с высокой температурой ранее 24 декабря, сообщал телеканал NBC News. Экс-президента отправили в больницу MedStar Georgetown University для обследования. Источники телеканала отмечали, что Клинтон «в сознании и бодр».
Билл Клинтон дважды был президентом США. Первый раз Клинтон одержал победу на президентских выборах в ноябре 1992 года. Его второй президентский срок продлился с 1996 года до 20 января 2001 года.
В 2024 году Клинтон поддерживал кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.
В 2004 году Клинтон перенес операцию по четырехстороннему шунтированию, а в 2010 году — еще одну, на сердце, когда в коронарную артерию были установлены два стента. В 2021 году он заразился урологической инфекцией, которая вызвала заражение крови.
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов