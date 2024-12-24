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Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали

Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой
Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой, заявили в его администрации. Собеседники NBC добавили, что он «в сознании и бодр», а ситуация «не срочная». Клинтону 78 лет, он был 42-президентом США
Билл Клинтон
Билл Клинтон (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Вашингтоне с высокой температурой госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона, сообщает NBC News со ссылкой на заместителя главы администрации Клинтона Анхель Уренья.

Как рассказал собеседник, экс-президент находится в больнице MedStar Georgetown University «для обследования и наблюдения». «Он в хорошем настроении и благодарен за заботу, которую ему оказывают», — сказал Уренья.

Другие источники, близкие к бывшему президенту, также подтвердили, что в настоящее время все в порядке, ситуация «не срочная», Клинтон находится «в сознании и бодр»

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Билл Клинтон родился 19 августа 1946 года в штате Арканзас. До своего первого президентского срока он был генеральным прокурором и губернатором родного штата.

Первый раз Клинтон одержал победу на президентских выборах в ноябре 1992 года. Он обогнал действующего президента, кандидата от Республиканской партии Джорджа Буша-старшего, получив 43% голосов против 37,5% у Буша, и стал 42-м президентом США. Клинтон вступил в должность 20 января 1993 года.

Его второй президентский срок продлился с 1996 года до 20 января 2001 года. В 1998 году разразился скандал из-за интимны отношений Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Республиканцы в палате представителей конгресса США инициировали процедуру импичмента, однако Клинтона оправдали.

В настоящее время он занимается общественной деятельностью и выступает с лекциями на различных мероприятиях по всему миру. Жена Клинтона Хиллари занимала посты сенатора (2001-2009), госсекретаря США (2009-2013), а в 2016 году проиграла в предвыборной гонке республиканцу Дональду Трампу, который 20 января 2025 года вернется в Белый дом.

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Полина Харчевникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Билл Клинтон госпитализация лихорадка
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