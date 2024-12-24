Посольство России заявило, что россиян нет среди погибших в Магдебурге

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Среди погибших при наезде автомобиля на посетителей ярмарки в Магдебурге в Германии нет россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

«Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются», — сказал представитель посольства (цитата по ТАСС).

20 декабря в немецком Магдебурге черный BMW въехал в толпу пришедших на рождественскую ярмарку. Администрация города сообщила о 68 пострадавших и двоих погибших.

Мужчину, совершившего наезд на людей, арестовали. Позднее выяснилось, что он был беженцем, известным властям как антиисламист.

В салоне автомобиля нашли его записку, в которой он завещал все свое имущество движению «Немецкий Красный Крест» (DRK).