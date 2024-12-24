 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Посольство России заявило, что россиян нет среди погибших в Магдебурге

Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Среди погибших при наезде автомобиля на посетителей ярмарки в Магдебурге в Германии нет россиян. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

«Мы получили информацию от кризисного центра МИД ФРГ о том, что, по сведениям правоохранительных органов, среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются», — сказал представитель посольства (цитата по ТАСС).

В машине въехавшего в толпу в Магдебурге нашли завещание
Общество
Фото:Annegret Hilse / Reuters

20 декабря в немецком Магдебурге черный BMW въехал в толпу пришедших на рождественскую ярмарку. Администрация города сообщила о 68 пострадавших и двоих погибших.

Мужчину, совершившего наезд на людей, арестовали. Позднее выяснилось, что он был беженцем, известным властям как антиисламист.

В салоне автомобиля нашли его записку, в которой он завещал все свое имущество движению «Немецкий Красный Крест» (DRK).

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия посольство России наезд на людей
Материалы по теме
В машине въехавшего в толпу в Магдебурге нашли завещание
Общество
В Магдебурге арестовали мужчину, наехавшего на людей на ярмарке
Общество
Наехавший на толпу на рождественской ярмарке в Германии был беженцем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 18:10
В Армении заявили об отсутствии планов отключать российские телеканалыТехнологии и медиа, 20:58
Ставка на блогеров: как маркетплейсы продвигают брендыОтрасли, 20:57
Как экспорт продуктов и технологий помогает слезть с «нефтяной иглы»Отрасли, 20:54
Посольство России заявило, что россиян нет среди погибших в МагдебургеОбщество, 20:47
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 20:25
В РАН заявили, что разлив мазута может продвинуться вдоль берега КрымаОбщество, 20:24
Как развитие производства ускоряет масштабирование light industrialНедвижимость, 20:23
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Футбольный ЦСКА построит новую базу на подмосковном озере КругломСпорт, 20:22
Кардиохирургу из Москвы дали четыре года колонии за финансирование ФБКПолитика, 20:20
Стрелков попросил суд заменить ему заключение на принудительные работыПолитика, 20:16
МВД расширит на родителей меры против детей-мигрантовПолитика, 20:14
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 20:10
ЦСКА обменяет трехкратного обладателя Кубка Гагарина Окулова в «Авангард»Спорт, 20:07
Христиане в Сирии вышли на протесты после сожжения рождественской елкиПолитика, 20:06