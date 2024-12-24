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Общество ,  
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Чуйченко предложил разработать ограничения для неплательщиков алиментов

Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил разработать ограничения для неплательщиков алиментов, попавших в соответствующий реестр, передает «Вести.ру».

«Мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре. <...> Я могу привести пример: в Китае, например, таким лицам запрещено летать на самолетах в бизнес-салонах», — сказал он.

По его словам, Министерство юстиции сейчас работает в этом направлении и в ближайшее время сформирует и представит свою позицию. Открытый доступ к долгам неплательщиков — недостаточная мера наказания, добавил Чуйченко.

Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам
Политика
Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Речь идет о неплательщиках алиментов на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

В реестр планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск. В нем укажут фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, сумму непогашенной задолженности и информацию об исполнительном производстве.

Реестр заработает в конце мая 2025 года.

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Константин Чуйченко

политик, министр юстиции России
12 июля 1965 года
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