Константин Чуйченко (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил разработать ограничения для неплательщиков алиментов, попавших в соответствующий реестр, передает «Вести.ру».

«Мне кажется, нужно идти дальше, а именно разрабатывать ограничения для лиц, которые оказались в реестре. <...> Я могу привести пример: в Китае, например, таким лицам запрещено летать на самолетах в бизнес-салонах», — сказал он.

По его словам, Министерство юстиции сейчас работает в этом направлении и в ближайшее время сформирует и представит свою позицию. Открытый доступ к долгам неплательщиков — недостаточная мера наказания, добавил Чуйченко.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Речь идет о неплательщиках алиментов на содержание несовершеннолетних детей, совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

В реестр планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск. В нем укажут фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, сумму непогашенной задолженности и информацию об исполнительном производстве.

Реестр заработает в конце мая 2025 года.