Трамп заявил, что будет добиваться смертных приговоров для убийц
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Как только состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров», — написал политик.
По его словам, такая мера «вновь» сделает США «страной закона и порядка».
24 декабря действующий президент США Джо Байден смягчил приговоры для 37 из 40 приговоренных на федеральном уровне к смертной казни. Смертную казнь им заменят пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.
Байден выступает за отмену смертной казни на федеральном уровне и в начале своего президентского срока ввел мораторий на нее. Однако эта позиция не включает приговоры за терроризм и массовые убийства на почве ненависти, потому сегодняшнее смягчение приговора не применяется к подобным случаям.
Инаугурация нового президента назначена на 20 января 2025 года.
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