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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил, что будет добиваться смертных приговоров для убийц

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников, чтобы защитить американские семьи от таких преступников. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Как только состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров», — написал политик.

По его словам, такая мера «вновь» сделает США «страной закона и порядка».

Стало известно, кого не помиловал Байден из приговоренных к казни
Общество
Фото:Mike Simons / Getty Images

24 декабря действующий президент США Джо Байден смягчил приговоры для 37 из 40 приговоренных на федеральном уровне к смертной казни. Смертную казнь им заменят пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

Байден выступает за отмену смертной казни на федеральном уровне и в начале своего президентского срока ввел мораторий на нее. Однако эта позиция не включает приговоры за терроризм и массовые убийства на почве ненависти, потому сегодняшнее смягчение приговора не применяется к подобным случаям.

Инаугурация нового президента назначена на 20 января 2025 года.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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