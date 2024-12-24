Посольство России опровергло отказ Судана размещать российскую базу ВМФ

Фото: Ибрагим Ишак / РИА Новости

Сообщения об отказе Судана размещать на своей территории пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России являются ложными. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Судане.

Ранее несколько западных изданий сообщили о том, что Судан отказался от размещения российской базы из-за угрозы попасть под санкции США. При этом СМИ ссылались на анонимные источники в разведке Судана.

«Все написанное — вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости», — заявили в дипмиссии ТАСС.

В свою очередь, «РИА Новости» в посольстве сообщили, что отношения Судана и России сейчас находятся на самом высоком уровне и стороны стремятся к их дальнейшему укреплению и развитию во всех аспектах. «В этом контексте мы рассматриваем соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Судане», — сказал собеседник агентства.

16 ноября 2020 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подписать с властями Судана соглашение о создании МТО на его территории. В проекте соглашения написано, что он направлен на укрепление обороноспособности России и Республики Судан. Соглашение должно действовать 25 лет и продлеваться автоматически на десять лет, если стороны, подписавшие его, не возражают против этого.

База в Красном море позволит России получить контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется около 10% мировых грузоперевозок.