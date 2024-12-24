Следствие по делу о ремонте общежития на деньги для Минобороны завершено
Следствие по делу в отношении генерального директора компании АО «Промгидромеханизация» (ПГМ) Андрея Спирина о злоупотреблении полномочиями при строительстве для Минобороны завершено. Об этом сообщило Военное следственное управление Следственного комитета.
Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Спирину грозит до десяти лет лишения свободы. Также военные следователи наложили арест на его имущество, что поможет возместить государству ущерб в полном объеме. Информация о местонахождении Спирина не сообщается.
По данным следствия, обвиняемый в 2022 году потратил выделенные бюджетные средства не на строительство военных объектов для Минобороны, а в интересах ООО «Квэста Констракшн» и направил их на капитальный ремонт общежития главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова на сумму свыше 45 млн руб.
Далее материалы дела будут направлены на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру, затем — переданы в суд.
С лета 2023 года в главном здании МГУ проводят капитальный ремонт. В июне завершился первый этап работ, в рамках которого отремонтировали седьмой, 12-й и 22-й этажи, а также обновили помещения геологического, географического и механико-математического факультетов. В июле начался ремонт 11-го и 23-го этажей общей площадью более 3,7 тыс. кв. м. В планах — отремонтировать восьмой, 13-й и 21-й этажи общей площадью более 5,5 тыс. кв. м. До конца 2025 года будут обновлены фасад, кровля, шпиль со звездой и входные группы здания.
В 2021 году студенты и сотрудники МГУ создали петицию, в которой выразили обеспокоенность сохранностью исторических интерьеров учебных аудиторий 1950-х годов, отметив потерю уникальной мебели и отделки из карпатского дуба и бука. В пресс-службе университета подчеркнули, что все работы проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием.
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