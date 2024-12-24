Издательство No Kidding Press объявило о закрытии
Издательство No Kidding Press заявило о своем закрытии, анонсировав выпуск последних трех книг.
«Пришло время прощаться», — говорится в сообщении.
В издательстве рассказали, что последние два года были для них тяжелыми: они столкнулись с закрытием доступа к некоторым каналам распространения, попаданием в стоп-листы книжных ярмарок и другими проблемами. «Было издано много замечательных книг, но эта эпоха закончилась», — добавили там.
В сообщении указано, что у издательства остались долги по подпискам. В нем перечислено, какие проекты выйдут последними и какие уже не будут изданы.
В издательстве добавили, что деньги за еще не вышедшие книги вернутся на карты покупателей до 31 января 2025 года.
Издательство No Kidding Press занималось публикацией переводов иностранной литературы, в основном написанной женщинами. Книги издательства продавались в книжных магазинах по всей России.
В августе группа АСТ зафиксировала рост доли иностранных авторов в объеме продаж. В прошлом году тренд был обратный — фиксировался падение продаж книг иностранных авторов.
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