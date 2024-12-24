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Общество ,  
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На Украине руководство полиции обязали знать английский язык

Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Кандидатов на руководящие должности в органах полиции и Службе по чрезвычайным ситуациям Украины обязали владеть английским языком, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

«Нацполиция и ГСЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. — РБК) теперь должны знать английский язык», — написал он, прикрепив к сообщению список должностей, к которым применимо данное требование. В списке также указаны посты в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро.

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Фото:Michael Brochstein / Global Look Press / Keystone Press Agency

Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закреплении статуса английского как одного из языков международного общения в стране. Согласно закону, английским обязаны владеть полицейские, прокуроры и офицерский состав. Чиновников обязали сдать экзамены на знание языка.

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Украина английский язык полиция
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