 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В водах Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами

Археолог из Лиссабона сообщил о почти 250 затонувших кораблях с сокровищами
Фото: Nicolas-SB / Shutterstock
Фото: Nicolas-SB / Shutterstock

Около 250 затонувших кораблей с ценными грузами обнаружили в территориальных водах Португалии, заявил подводный археолог Алешандри Монтейру из Нового университета Лиссабона, сообщает газета Observador.

По его словам, у берегов Португалии всего обнаружено около 8620 кораблей, затонувших с 1500 года, когда начали вестись списки судов, потерпевших крушение. «Около 7500 кораблей обнаружены у побережья материка, около 1000 — у Азорских островов и 120 кораблей — у архипелага Мадейра», — сказал он.

Археолог также рассказал об испанском корабле, затонувшем у полуострова Троя в 1589 году, на котором может находиться 22 т золота и серебра.

Монтейру отметил, что власти Португалии пока не предприняли никаких действий в связи с опубликованной информацией.

На дне Ладоги нашли пиратское судно с Левиафаном и сокровищами

Летом команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружила в Ладожском озере на глубине 34 м затонувший корабль, в трюмах которого сохранились предметы быта и драгоценности.

Среди значимых находок дайверов были корабельная рында, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписями HOGANAS.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Португалия сокровища Азорские острова Мадейра
Материалы по теме
На дне Ладоги нашли пиратское судно с Левиафаном и сокровищами
Общество
В МИДе назвали число спасенных с затонувшего у Испании российского судна
Общество
Появились кадры с тонущим у Испании российским судном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Путин позвонил девочке из Шебекино, чей шар он снял с «Елки желаний»Политика, 17:49
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:48
НКР присвоило облигациям МТС на 50 млрд руб. кредитный рейтинг AAA.ruКредитные рейтинги, 17:48
США вернули лидерство на рынке криптовалют. Что на это указываетКрипто, 17:46
Издательство No Kidding Press объявило о закрытииОбщество, 17:46
ЦБ опустил официальный курс доллара США ниже ₽100Инвестиции, 17:42
В Тульской области призвали отказаться от салютов на время праздниковОбщество, 17:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В США из-за сбоя приостановили полеты всех рейсов American AirlinesОбщество, 17:26
Жираф Самсон появился в экспозиции Дарвиновского музея в виде чучелаГород, 17:22
Как получить государственную надбавку к пенсииРБК и ВТБ, 17:21
СК возбудил уголовное дело в отношении наемника Очерхаджиева из НорвегииПолитика, 17:19
Возьмите деньгами: как эффективно мотивировать сотрудниковТренды, 17:17
СК завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном мореОбщество, 17:15
На Украине руководство полиции обязали знать английский языкОбщество, 17:01