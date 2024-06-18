На дне Ладоги нашли пиратское судно с Левиафаном и сокровищами

Фото: 1xpedition / VK

Команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION обнаружила в Ладожском озере на глубине 34 метра затонувший корабль, в трюмах которого сохранились предметы быта и драгоценности. Об этом 1XPEDITION сообщила на своей странице ВКонтакте.

По словам исследователей, судно построили в Финляндии в конце XIX — начале XX века. Хотя корабль имеет значительные повреждения, предположительно, полученные в результате внутреннего взрыва, некоторые помещения сохранились достаточно хорошо, чтобы их можно было осмотреть изнутри.

Среди значимых находок дайверов — корабельная рында, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписями HOGANAS. Это редкие огнеупорные кирпичи, произведенные на юге Швеции. По словам дайвера Олега Шабуни, была также обнаружена чашка с белыми камнями, возможно, жемчугом.

Исследователи предположили, что судно могло принадлежать пиратам. К этой мысли их подтолкнуло изображение на борту судна Левиафана — библейского огнедышащего морского змея.

«Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» — пояснил координатор центра научных исследований 1XPEDITION Сергей Куликов.

Материалы исследования, найденные артефакты, кадры фото и видеосъемки будут передана в центр подводного наследия Института археологии Российской академии наук для дальнейшего изучения.