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Общество ,  
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Власти заявили о балийско-российской наркосети после ареста россиянина

Фото: Gekko Gallery / Shutterstock
Фото: Gekko Gallery / Shutterstock

Глава отдела по борьбе наркотиками на острове Бали в Индонезии Синар Сумбава заявил, что органы сейчас пытаются выявить крупную российско-балийскую сеть наркоторговли. Об этом сообщило местное издание Jakarta Globe.

«Мы продолжаем расследование, чтобы выявить более крупную российско-балийскую сеть по торговле наркотиками и задержать основных наркоторговцев, стоящих за этой операцией», — сказал Сумбава.

В понедельник, 23 декабря, в Джимбаране на Бали задержали 33-летнего гражданина России Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков (гашиш, марихуана, псилоцибиновые грибы, предположительно мефедрон, метамфетамин, кокаин, метилендиоксиметамфетамин (МДМА)).

Его задержали с 223 г гашиша. Позже в его съемной квартире нашли еще шесть видов наркотиков. По индонезийским законам мужчине грозит смертная казнь или 20 лет заключения.

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Накануне в Санкт-Петербурге силовики возбудили 10 уголовных дел после задержания организованной группы, распространявшей наркотические вещества через даркнет.

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Индонезия россияне Бали наркоторговля
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