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Поджигатель почты в Уфе объяснил свой поступок давлением мошенников

МВД: задержанный в Уфе объяснил поджог почты давлением мошенников

Поджигатель почты в Уфе объяснил свой поступок давлением мошенников
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В Уфе задержали 27-летнего местного жителя, который поджег почтовое отделение. Пожар произошел 21 декабря на улице Менделеева, сообщает пресс-служба МВД Башкортостана.

Пожар потушили, никто не пострадал.

В результате разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Он признался в поджоге и рассказал, что пошел на преступление под давлением мошенников. По его словам, в августе этого года ему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками оператора связи. Звонившие обманом оформили на его имя кредит и похитили более 10 млн руб.

Через несколько месяцев мужчине позвонили другие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ, и предложили вернуть деньги. Для этого мошенники убедили его изготовить горючую смесь и устроить поджог. Уфимец купил все необходимое и поджег почтовое отделение.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Подозреваемый был заключен под стражу решением Советского районного суда Уфы и будет находиться в СИЗО минимум до 20 февраля 2025 года. Объединенная пресс-служба судов республики назвала имя задержанного — Тимур Биглов.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

Ранее МВД России сообщило, что в декабре была зафиксирована масштабная волна преступлений, связанных с действиями мошенников. Обманутые ими граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили.

Преступления совершались в торговых центрах, банках, отделениях почты России, а также на улицах Москвы и Санкт-Петербурга.

Около 20 жертв мошенников стали участниками «психологических операций недружественных стран», когда хотели вернуть похищенные средства, сообщили в ведомстве и уточнили, что никому из них не удалось их вернуть.

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Теги
Уфа Башкирия поджог мошенники
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