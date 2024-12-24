МВД Турции: при взрыве на заводе по производству взрывчатки погибли 12 человек

При взрыве на заводе взрывчатки в Турции погибли двенадцать человек

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в Турции стали 12 человек. Об этом, как передает турецкий телеканал TRT Haber, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«К сожалению, в результате взрыва погибли 12 человек, 4 пострадали. Состояние пострадавших нормальное. Начато расследование», — сказал Ерлыкая.

Телеканал уточнил, что взрыв произошел в сельском районе Каваклы в Балыкесире. Населенный пункт находится на западе Турции, недалеко от Стамбула.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу добавил, что после взрыва в район происшествия направили спасателей.

Накануне, 23 декабря, в Южной Корее на военной базе в Кимхэ произошел взрыв во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ. Тогда пострадали три человека, они получили ожоги. Расследование инцидента продолжается.