При взрыве на заводе взрывчатки в Турции погибли двенадцать человек
Жертвами взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ в Турции стали 12 человек. Об этом, как передает турецкий телеканал TRT Haber, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
«К сожалению, в результате взрыва погибли 12 человек, 4 пострадали. Состояние пострадавших нормальное. Начато расследование», — сказал Ерлыкая.
Телеканал уточнил, что взрыв произошел в сельском районе Каваклы в Балыкесире. Населенный пункт находится на западе Турции, недалеко от Стамбула.
Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу добавил, что после взрыва в район происшествия направили спасателей.
Накануне, 23 декабря, в Южной Корее на военной базе в Кимхэ произошел взрыв во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ. Тогда пострадали три человека, они получили ожоги. Расследование инцидента продолжается.
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов