На Украине рассказали о новом способе уклонения от мобилизации
Чтобы избежать мобилизации, военнообязанные украинцы ищут в Сети одиноких беременных женщин и предлагают им официально записывать их в качестве отцов будущих детей, сообщает ТСН.
По данным телеканала, за такую услугу мужчины готовы платить $1–2 тыс. ТСН привел одно из подобных сообщений, где отец двоих детей написал, что ищет одинокую беременную женщину, которая зарегистрирует ребенка на его фамилию.
Согласно украинскому законодательству, многодетные отцы, у которых не менее трех несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Кроме того, получив этот статус, мужчина может покинуть страну.
Юрист Роман Симутин в разговоре с ТСН заявил, что в фиктивном оформлении отцовства правоохранительные органы могут увидеть уклонение от мобилизации. Женщин, которые согласились записать ребенка на чужую фамилию за денежное вознаграждение, могут при этом рассматривать как соучастниц.
Однако расследование таких дел будет непростым, если обе стороны будут все отрицать, к тому же доказать или опровергнуть отцовство можно только с помощью ДНК-теста, который у человека могут взять исключительно на добровольной основе, подчеркнул Симутин.
Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле минимальный возраст мобилизации был понижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет.
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