 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине рассказали о новом способе уклонения от мобилизации

Украинцы стали записывать на себя чужих детей, чтобы избежать мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Serhiihudak / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Serhiihudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чтобы избежать мобилизации, военнообязанные украинцы ищут в Сети одиноких беременных женщин и предлагают им официально записывать их в качестве отцов будущих детей, сообщает ТСН.

По данным телеканала, за такую услугу мужчины готовы платить $1–2 тыс. ТСН привел одно из подобных сообщений, где отец двоих детей написал, что ищет одинокую беременную женщину, которая зарегистрирует ребенка на его фамилию.

Согласно украинскому законодательству, многодетные отцы, у которых не менее трех несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Кроме того, получив этот статус, мужчина может покинуть страну.

«Страна» рассказала о начале «такси-мобилизации» на Украине
Политика
Фото:Gregor Fischer / dpa / Global Look Press

Юрист Роман Симутин в разговоре с ТСН заявил, что в фиктивном оформлении отцовства правоохранительные органы могут увидеть уклонение от мобилизации. Женщин, которые согласились записать ребенка на чужую фамилию за денежное вознаграждение, могут при этом рассматривать как соучастниц.

Однако расследование таких дел будет непростым, если обе стороны будут все отрицать, к тому же доказать или опровергнуть отцовство можно только с помощью ДНК-теста, который у человека могут взять исключительно на добровольной основе, подчеркнул Симутин.

Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле минимальный возраст мобилизации был понижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет.

Читайте РБК в Telegram.

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина мобилизация Дети фиктивные браки
Материалы по теме
Сырский закрыл публиковавший карты боев проект, а работников мобилизовал
Политика
«Страна» рассказала о начале «такси-мобилизации» на Украине
Политика
Украинский омбудсмен не увидел будущего при снижении возраста мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Не только алкоголь: гастроэнтеролог рассказала о скрытых угрозах печениPro, 14:48
Матвиенко рассказала, когда «безусловно» начнутся переговоры по УкраинеПолитика, 14:45
Илон Маск призвал не помогать «Википедии»Технологии и медиа, 14:45
В Раде опровергли «лежащий на столе закон» о снижении призывного возрастаПолитика, 14:41
На Украине рассказали о новом способе уклонения от мобилизацииПолитика, 14:37
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 14:37
Космические запуски ближайшего десятилетия: что нас ждетИндустрия 4.0, 14:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
От квартиры до целого района: как сделать дома энергоэффективнымиТренды, 14:32
Глава Красноярского края заявил о работе с новыми нацпроектами с 2025 г.Пресс-релиз, 14:27
Бастрыкин поручил завести дело о бездействии по ликвидации мазута в АнапеОбщество, 14:26
В MicroStrategy рассмотрят выпуск миллиардов акций для покупки биткоиновКрипто, 14:18
FT рассказала о судьбе «цитадели Асада» в СирииПолитика, 14:16
Кремль не увидел необходимости в федеральном ЧС из-за разлива мазутаОбщество, 14:16
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 14:14