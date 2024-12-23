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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» рассказала о начале «такси-мобилизации» на Украине

«Страна»: на Украине началась такси-мобилизация
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Военная операция на Украине

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) на Украине поймали мужчину на выходе из такси, сообщило издание «Страна».

Издание опубликовало видео, на котором перед зданием останавливается машина такси OnTaxi, из нее выходит мужчина, но не успевает дойти до подъезда, как его хватают сотрудники ТЦК.

По одной из версий, их уведомил сам таксист. На кадрах видно, как за машиной следовали белый микроавтобус и черный фургон, из которых вышли сотрудники ТЦК. Украинцы опасаются, что водители такси могут негласно сотрудничать с ТЦК.

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Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

«Страна» в октябре сообщала, что сотрудники ТЦК совершают облавы на мужчин, подлежащих всеобщей мобилизации. Рейды проходят на концертах, в ресторанах и т.д. Также призывные мероприятия проводят на рынках, в ТЦ и других многолюдных местах. По данным издания, начались самые мощные облавы с начала конфликта. Их связывают с проваленным на 70% планом по мобилизации.

Например, 25 октября из-за мобилизации остановилось движение на трассе в Хмельницкой области. В пробке скопились почти одни фуры, движение затрудняли совместные блокпосты полиции и ТЦК.

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