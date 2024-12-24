В Госдуме допустили, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Завершение украинского конфликта в 2025 году нельзя исключать, заявил в интервью «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и отметил, что «все может быть».

До этого 24 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что кризис на Украине закончится в 2025 году либо переговорами, либо «уничтожением одной из сторон».

«Орбан знает, что говорит», — заявил Картаполов.

По мнению Орбана, в 2025 году «вместо военной политики вернется политика мирных лет» и Европа добьется экономических успехов после огромных трат на военный конфликт с Россией.

Осенью российский президент Владимир Путин не стал прогнозировать сроки завершения военных действий, отметив, что «это очень сложная вещь и она контрпродуктивная». Украинский лидер Владимир Зеленский в ноябре заявлял, что надеется на окончание военных действий в 2025 году дипломатическим путем, он считает, что этому поспособствует политика избранного президента США Дональда Трампа.

Москва не раз заявляла о готовности вести переговоры, но только с учетом реалий на земле. По словам Путина, России нужно не перемирие, а мир, «долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями» для страны и ее граждан.