 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Госдуме допустили, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Картаполов допустил, что прогноз Орбана о конце конфликта на Украине сбудется
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Завершение украинского конфликта в 2025 году нельзя исключать, заявил в интервью «РИА Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и отметил, что «все может быть».

До этого 24 декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что кризис на Украине закончится в 2025 году либо переговорами, либо «уничтожением одной из сторон».

«Орбан знает, что говорит», — заявил Картаполов.

Орбан назвал два сценария окончания конфликта на Украине
Политика
Виктор Орбан

По мнению Орбана, в 2025 году «вместо военной политики вернется политика мирных лет» и Европа добьется экономических успехов после огромных трат на военный конфликт с Россией.

Осенью российский президент Владимир Путин не стал прогнозировать сроки завершения военных действий, отметив, что «это очень сложная вещь и она контрпродуктивная». Украинский лидер Владимир Зеленский в ноябре заявлял, что надеется на окончание военных действий в 2025 году дипломатическим путем, он считает, что этому поспособствует политика избранного президента США Дональда Трампа.

Москва не раз заявляла о готовности вести переговоры, но только с учетом реалий на земле. По словам Путина, России нужно не перемирие, а мир, «долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями» для страны и ее граждан.

Читайте РБК в Telegram.

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Украина Госдума Андрей Картаполов Виктор Орбан
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по аэродромам и складам дронов на Украине
Политика
В Кремле оценили «подвижки» к переговорам со стороны Украины
Политика
Орбан назвал два сценария окончания конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
В казахстанской федерации опровергли информацию об отставке ЧерчесоваСпорт, 14:53
Мантуров назвал условия открытия неба для полетов гражданских дроновПолитика, 14:53
Не только алкоголь: гастроэнтеролог рассказала о скрытых угрозах печениPro, 14:48
Матвиенко рассказала, когда «безусловно» начнутся переговоры по УкраинеПолитика, 14:45
Илон Маск призвал не помогать «Википедии»Технологии и медиа, 14:45
В Раде опровергли «лежащий на столе закон» о снижении призывного возрастаПолитика, 14:41
На Украине рассказали о новом способе уклонения от мобилизацииПолитика, 14:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 14:37
Космические запуски ближайшего десятилетия: что нас ждетИндустрия 4.0, 14:32
От квартиры до целого района: как сделать дома энергоэффективнымиТренды, 14:32
Глава Красноярского края заявил о работе с новыми нацпроектами с 2025 г.Пресс-релиз, 14:27
Бастрыкин поручил завести дело о бездействии по ликвидации мазута в АнапеОбщество, 14:26
В MicroStrategy рассмотрят выпуск миллиардов акций для покупки биткоиновКрипто, 14:18
FT рассказала о судьбе «цитадели Асада» в СирииПолитика, 14:16