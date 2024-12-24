Минобороны сообщило об ударах по аэродромам и складам дронов на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская артиллерия уничтожила объекты военной инфраструктуры на Украине, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Также ведомство сообщило об ударах по скоплениям техники и живой силы в 146 районах.

Средства ПВО, по информации Минобороны, сбили четыре снаряда системы HIMARS производства США и 65 беспилотников.

С начала военной операции на Украине Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении техники и инфраструктуры ВСУ. В ночь на 24 декабря сбиты три БПЛА в Ростовской области и один над Воронежской областью.

Минобороны 21 декабря сообщило о нанесении ударов с помощью авиации, беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии по объектам энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сообщило ведомство.

Кроме этого российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах.