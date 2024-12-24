МЧС: шесть человек погибли при пожаре в бараке с рабочими в Татарстане

Шесть человек погибли при пожаре в бараке с рабочими в Татарстане

Фото: МЧС России

На территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский в Татарстане загорелся барак, в котором проживали 39 рабочих. Шесть человек погибли, еще один получил травмы, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, самостоятельно на улицу вышли 33 человека, тела шести мужчин пожарные обнаружили при тушении.

Площадь пожара составила около 300 кв. м. В тушении участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

МЧС сообщило о пожаре в 8:26 мск, а через 40 минут ведомство отчиталось, что возгорание полностью потушили.

Ранее в июне в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития, тогда погибли пять человек. Телеграм-канал Shot сообщал, что все погибшие — выходцы из Средней Азии.

Возгорание произошло в двухэтажном здании на Керамической улице. Следователи называли причиной возгорания неосторожное обращение с огнем при курении.