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Появились кадры с тонущим у Испании российским судном

Появились кадры с тонущим у Испании российским судном
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Очевидцы сняли кадры, как около берегов Испании тонуло российское торговое судно Ursa Major. На кадрах, снятых с проходившего мимо корабля, видно, как судно накренилось на один бок и стоит в море. За кадром снимающий говорит, что на помощь кораблю пришли несколько кораблей, а их судно «стоит на подстраховке».

Судну на помощь пришли два испанских и один российский корабль. Оно в итоге затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек удалось спасти.

Судно Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, там произошел взрыв в машинном отделении.

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва
Общество
Корабль &laquo;Ursa Major&raquo;

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