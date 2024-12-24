Появились кадры с тонущим у Испании российским судном
Очевидцы сняли кадры, как около берегов Испании тонуло российское торговое судно Ursa Major. На кадрах, снятых с проходившего мимо корабля, видно, как судно накренилось на один бок и стоит в море. За кадром снимающий говорит, что на помощь кораблю пришли несколько кораблей, а их судно «стоит на подстраховке».
Судну на помощь пришли два испанских и один российский корабль. Оно в итоге затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек удалось спасти.
Судно Ursa Major шло на восток к Гибралтарскому проливу, там произошел взрыв в машинном отделении.
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