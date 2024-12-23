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Политика ,  
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Три человека пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее

В результате взрыва во время проверки хранилища опасных веществ три человека получили ожоги. О погибших или возможных утечках власти не сообщали

Взрыв прогремел на военной базе в Кимхэ (на юге Южной Кореи) во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ, три человека пострадали, передает Yonhup.

По данным агентства, все пострадавшие — гражданские лица, получившие ожоги. Точная причина возгорания пока не известна, на месте работают пожарные службы и полиция.

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Несколько лет назад, в марте 2020 года, крупный взрыв произошел на химическом заводе Lotte Chemical в Южной Корее. Тогда после взрыва начался пожар, а пострадали не менее 31 человека, причем двое из них получили серьезные ранения.

Представители Lotte Chemical позже пояснили, что взрыв произошел при сжатии нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти), и отметили, что угроза утечки химикатов и повторного взрыва отсутствует. Тогда же компания решила временно приостановить работу семи из 13 своих объектов.

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Южная Корея взрыв военная база опасные вещества
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