Три человека пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее
Взрыв прогремел на военной базе в Кимхэ (на юге Южной Кореи) во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ, три человека пострадали, передает Yonhup.
По данным агентства, все пострадавшие — гражданские лица, получившие ожоги. Точная причина возгорания пока не известна, на месте работают пожарные службы и полиция.
Несколько лет назад, в марте 2020 года, крупный взрыв произошел на химическом заводе Lotte Chemical в Южной Корее. Тогда после взрыва начался пожар, а пострадали не менее 31 человека, причем двое из них получили серьезные ранения.
Представители Lotte Chemical позже пояснили, что взрыв произошел при сжатии нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти), и отметили, что угроза утечки химикатов и повторного взрыва отсутствует. Тогда же компания решила временно приостановить работу семи из 13 своих объектов.
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