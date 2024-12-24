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Политика ,  
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Меркель назвала лидера ХДС Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера

Меркель назвала лидера ХДС Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера Германии
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц — подходящий кандидат на пост канцлера Германии, заявила бывшая канцлер Ангела Меркель в подкасте Table.Media.

«Я бы не желала ему успеха, если бы не была убеждена, что у него есть все что нужно. <...> Нужно иметь политические убеждения, которые соответствуют тому, что нравится населению и чего оно ожидает от политики», — сказала Меркель (цитата по Die Welt).

По ее словам, сейчас в стране на первый план выходят экономические вопросы. Ранее опрос INSA показал, что граждане Германии считают Мерца более компетентным, чем Шольца, в восьми из десяти ключевых сфер, включая экономику.

Однако Меркель соглашается не со всеми аспектами программы Мерца: в частности, она критически отнеслась к отказу от возможного формирования коалиции с «Зелеными». По ее словам, демократические партии принципиально должны быть способны к дискуссиям и формированию коалиций. «Это увеличивает возможность отстаивать собственную позицию», — сказала она.

Меркель также критически отнеслась к миграционной политике Мерца, который предлагает ввести контроль на внутренних границах страны на постоянной основе. По ее словам, право на убежище не должно подвергаться сомнению, иначе Германия поставит под сомнение верховенство европейского права.

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16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству канцлера Олафа Шольца. В ответ тот предложил президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру распустить бундестаг, это потребовало назначения досрочных выборов. В качестве возможной даты досрочных выборов Шольц предлагал 23 февраля (очередные выборы в Германии были запланированы на сентябрь 2025 года).

Во время своего первого срока Меркель активно критиковала инициированные Мерцем законопроекты о налоговой реформе, а также выступала за его смещение с поста заместителя лидера фракции.

Мерц известен более жесткими взглядами по поддержке Украины, чем действующий канцлер Шольц. В частности, руководитель ХДС поддерживал идею президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину и настаивал на предоставлении Киеву дальнобойных ракет TAURUS, против чего выступает нынешний канцлер.

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Ангела Меркель Фридрих Мерц ХДС Германия
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Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии
17 июля 1954 года
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