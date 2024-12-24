Над Россией за ночь сбили четыре дрона ВСУ
Над территорией России за прошедшую ночь были сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
Три БПЛА дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Ростовской области, один — над территорией Воронежской области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о четырех сбитых дронах в Миллеровском и Тарасовском районах.
Накануне в Ростовской области беспилотники сбили на севере региона, в районе города Миллерово. Пресс-служба Минобороны России сообщила о девяти сбитых дронах.
Позднее в тот же день два украинских беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря.
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