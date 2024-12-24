Над Россией за ночь сбили четыре дрона ВСУ

Фото: Минобороны России

Над территорией России за прошедшую ночь были сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

Три БПЛА дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Ростовской области, один — над территорией Воронежской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о четырех сбитых дронах в Миллеровском и Тарасовском районах.

Накануне в Ростовской области беспилотники сбили на севере региона, в районе города Миллерово. Пресс-служба Минобороны России сообщила о девяти сбитых дронах.

Позднее в тот же день два украинских беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря.