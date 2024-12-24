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Военная операция на Украине ,  
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В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины был уничтожен под Воронежем, сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны. — РБК) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК) в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Гусев, предварительно, обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было. В настоящее время в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Гусев сообщил о нейтрализации БПЛА в пригороде Воронежа
Политика

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников вооруженных сил Украины.

Так, 21 декабря, также в пригороде Воронежа российские военные сбили несколько украинских беспилотников. Точное количество губернатор тогда не назвал. Он также сообщил, что пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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