Гусев: в пригороде Воронежа и двух районах области сбили несколько дронов

Гусев сообщил о нейтрализации БПЛА в пригороде Воронежа

Российские военные сбили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и двух районах области, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.



«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — указал Гусев и подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в Воронежской области сохраняется.

До этого губернатор сообщал о сигнале тревоги в 2:38 мск. Он попросил воронежцев сохранять спокойствие и предупредил, что силы противовоздушной обороны наготове.

В ночь на 19 декабря над регионом сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), писало Минобороны.

В начале декабря в одном из районов Воронежской области после падения беспилотника «произошло возгорание на промышленном объекте» — каком, не уточнялось.