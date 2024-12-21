Гусев сообщил о нейтрализации БПЛА в пригороде Воронежа
Российские военные сбили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа и двух районах области, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — указал Гусев и подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в Воронежской области сохраняется.
До этого губернатор сообщал о сигнале тревоги в 2:38 мск. Он попросил воронежцев сохранять спокойствие и предупредил, что силы противовоздушной обороны наготове.
В ночь на 19 декабря над регионом сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), писало Минобороны.
В начале декабря в одном из районов Воронежской области после падения беспилотника «произошло возгорание на промышленном объекте» — каком, не уточнялось.
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