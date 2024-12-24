Куренков пообещал, что домофоны станут частью системы оповещения о ЧС

Помимо радио- и телевещания частью системы оповещения населения станут домофоны, заявил глава МЧС Александр Куренков.

«[Станут] частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание», — рассказал он в диалоге с «РИА Новости».

В настоящее время оповещение населения происходит в основном через смс-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами.

При этом домофоны уже используются в ряде российских регионов в качестве средства оповещения населения, отметил Куренков. По его словам, такая практика применяется в Курской, Брянской и Белгородской областях. В Липецкой и Владимирской областях, а также в Санкт-Петербурге местные органы самоуправления протестировали подключение домофонов к системе оповещения. «В Пермском крае на домофоны жителей попробовали передавать экстренную информацию от мобильного приложения «МЧС России» — получилось», — добавил министр.

Соответствующую инициативу Куренков предложил внедрить в середине марта 2024 года. Тогда он назвал оповещение через домофон очень перспективным, особенно в условиях, когда нет другой возможности.

Он подчеркнул, что телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.