Магазин Lidl на границе с Финляндией объявил о закрытии
На финляндско-российской границе закроется супермаркет Lidl, который использовали россияне, чтобы быстро «откатать» шенгенскую визу. Соответствующая информация о прекращении работы приводится на сайте магазина.
Магазин закроется уже в это воскресенье, 29 декабря. Это первый супермаркет на финской стороне после пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка».
Торфяновка — автомобильный пункт пропуска, который находится в Ленинградской области. По данным местного агентства 47news, россияне пересекали границу в пункте пропуска, покупали европейские товары в Lidl, после чего возвращались в Россию с открытой финской визой.
Lidl — это сеть немецких супермаркетов, которые распространены в Северной Европе.
Власти Финляндии объявили о закрытии восточной границы с Россией осенью 2023 года. Они объясняли решение наплывом просителей убежища без надлежащих документов. Поскольку поток не сократился, в конце того же месяца закрылись все пограничные переходы. Российская сторона отвергла обвинения.
Ранее, 21 декабря 2024 года, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не может открыть границу с Россией, поскольку в настоящее время между странами нет взаимопонимания.
В 2022 году Евросоюз ужесточил процедуру получения россиянами шенгенских виз. В частности, консульские работники могут давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе туристам.
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