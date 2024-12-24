Магазин Lidl на границе с Финляндией объявил о закрытии

На финляндско-российской границе закроется супермаркет Lidl, который использовали россияне, чтобы быстро «откатать» шенгенскую визу. Соответствующая информация о прекращении работы приводится на сайте магазина.

Магазин закроется уже в это воскресенье, 29 декабря. Это первый супермаркет на финской стороне после пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка».

Торфяновка — автомобильный пункт пропуска, который находится в Ленинградской области. По данным местного агентства 47news, россияне пересекали границу в пункте пропуска, покупали европейские товары в Lidl, после чего возвращались в Россию с открытой финской визой.

Lidl — это сеть немецких супермаркетов, которые распространены в Северной Европе.

Власти Финляндии объявили о закрытии восточной границы с Россией осенью 2023 года. Они объясняли решение наплывом просителей убежища без надлежащих документов. Поскольку поток не сократился, в конце того же месяца закрылись все пограничные переходы. Российская сторона отвергла обвинения.

Ранее, 21 декабря 2024 года, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не может открыть границу с Россией, поскольку в настоящее время между странами нет взаимопонимания.

В 2022 году Евросоюз ужесточил процедуру получения россиянами шенгенских виз. В частности, консульские работники могут давать низкий приоритет тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе туристам.