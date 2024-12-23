Над Азовским морем сбили два украинских дрона

Фото: Минобороны России

Два украинских беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны России. Ранее опасность атаки дронов объявили в Таганроге.

«Около 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря», — рассказали в ведомстве.

Министерство обороны ранее сообщило об уничтожении девяти украинских дронов над Ростовской областью. БПЛА сбили менее чем за час: в период с 20:40 до 21:20 в понедельник, 23 декабря. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, восемь дронов уничтожили в районе города Миллерово на севере области.

Кроме того, вечером Минобороны сообщало, что с 16:50 до 17:30 над Крымом сбили три украинских беспилотника.