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Протесты в Грузии ,  
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Германия объявила об остановке проектов в Грузии на €237 млн

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Протесты в Грузии
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В ответ на подавление акций протеста в Грузии, а также на снятие страной вопроса о вступлении в Евросоюз Берлин остановил проекты с Тбилиси на сумму €237 млн, сообщил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в X.

«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Свенья Шульце и [возглавляемое ею] министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста», — написал он.

Фишер объяснил, что Германия остановила финансирование зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры Батуми. При этом, страна продолжит поддерживать «гражданское общество и верховенство закона».

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Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии начались в конце ноября после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что власти снимут с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС о членстве до конца 2028 года. Во время разгона протестующих спецназ и правоохранительные органы Грузии применяли, в частности, водометы, гранаты со слезоточивым газом и перцовые баллончики.

На фоне происходящий событий МИД Великобритании в начале декабря заявил о приостановке всех программ помощи Грузии, а также ограничении оборонного сотрудничества с правительством страны. Позднее Соединенное Королевство ввело санкции против главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех официальных лиц.

В США ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Президент Украины Владимир Зеленский также ввел в действие санкции против руководства Грузии.

В Кремле называли внутренней ситуацией Грузии протесты оппозиции, но связывали их с «попыткой раскачать ситуацию».

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