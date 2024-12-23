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Общество ,  
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МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 24 декабря

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

На Москву опустится густой туман, который сохранится до 9:00 24 декабря, предупреждает пресс-служба МЧС Москвы. Видимость составит 200–700 м.

В связи с низкой видимостью и гололедицей на дорогах МЧС рекомендует парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными при вождении и не оставлять детей без присмотра.

МЧС просит водителей избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололедице
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее метеорологи рассказали РБК, что в Москве в ночь на Новый год ожидается отрицательная температура до минус 5 градусов. В ближайшие дни прогнозируется температура около нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Но затем, после 25 декабря, будет понижение до минус 5–7 градусов. При этом резкого похолодания не ожидается.

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Москва сильный туман МЧС
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