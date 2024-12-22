В Мосгордуме напомнили о повышении социальной доплаты к пенсиям москвичей
Социальная доплата к пенсиям в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 руб., сообщила «РИА Новости» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
Она пояснила, что в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в Москве региональную социальную доплату перечисляют неработающим пенсионерам:
- до величины прожиточного минимума пенсионера (после индексации составит 17 897 руб. для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее десяти лет)
- до городского социального стандарта (25 850 руб. после индексации для пенсионеров, которые постоянно проживают в Москве более десяти лет).
Индексация также намечена на 1 января 2025 года.
В Москве доплату получают около двух миллионов пенсионеров. Право на нее имеют те, у кого есть постоянная регистрация в столице на момент назначения выплат.
Сумма доплаты к пенсии варьируется в зависимости от региона и установленного в нем прожиточного минимума пенсионера.
В 1 января 2025 года в России на 7,3% будут проиндексированы страховые пенсии. Одинаковое повышение выплаты коснется как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих — для них это будет первая индексация с 2015 года.
По данным Социального фонда на 1 августа 2024 года, в России насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров и 33,2 млн неработающих.
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