Гусева: социальная доплата к пенсиям в Москве вырастет с 1 января 2025 года

В Мосгордуме напомнили о повышении социальной доплаты к пенсиям москвичей

Доплату начисляют неработающим пенсионерам либо до величины прожиточного минимума (17 897 руб. после индексации), либо до городского социального стандарта (25 850 руб.) в зависимости от того, сколько времени они проживают в Москве

Социальная доплата к пенсиям в Москве вырастет с 1 января 2025 года, сумма ежемесячной выплаты с ее учетом составит до 25 850 руб., сообщила «РИА Новости» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она пояснила, что в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в Москве региональную социальную доплату перечисляют неработающим пенсионерам:

до величины прожиточного минимума пенсионера (после индексации составит 17 897 руб. для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее десяти лет)

до городского социального стандарта (25 850 руб. после индексации для пенсионеров, которые постоянно проживают в Москве более десяти лет).

Индексация также намечена на 1 января 2025 года.

В Москве доплату получают около двух миллионов пенсионеров. Право на нее имеют те, у кого есть постоянная регистрация в столице на момент назначения выплат.

Сумма доплаты к пенсии варьируется в зависимости от региона и установленного в нем прожиточного минимума пенсионера.

В 1 января 2025 года в России на 7,3% будут проиндексированы страховые пенсии. Одинаковое повышение выплаты коснется как неработающих пенсионеров (им пособие индексируют ежегодно), так и работающих — для них это будет первая индексация с 2015 года.

По данным Социального фонда на 1 августа 2024 года, в России насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров и 33,2 млн неработающих.