Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над Крымом
Над Крымом были уничтожены три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.
«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили аппараты с 15:40 до 16:10 мск. Движение транспорта на Крымском мосту не перекрывали, следует из телеграм-канала об обстановке на мосту.
Кроме этого, как сообщает пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в городе временно приостановил движение морской пассажирский транспорт.
Ранее, 10 декабря, Минобороны также сообщало об уничтожении трех беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Это произошло с 10:40 до 11:10 мск.
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