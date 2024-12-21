Минобороны: над Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над Крымом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Над Крымом были уничтожены три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.

«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили аппараты с 15:40 до 16:10 мск. Движение транспорта на Крымском мосту не перекрывали, следует из телеграм-канала об обстановке на мосту.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в городе временно приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Ранее, 10 декабря, Минобороны также сообщало об уничтожении трех беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Это произошло с 10:40 до 11:10 мск.