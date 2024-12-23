Слюсарь потребовал немедленно реагировать на аварии с отоплением

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Вопросы, касающиеся комфорта жителей, нужно решать своевременно, а в случае аварий следует реагировать сразу же, заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, говоря об отопительном сезоне.

«В Ростове на отсутствие тепла жаловались целые районы. <...> Еще раз напомнил, что вопросы, которые касаются комфорта жителей, нужно решать своевременно, а в случае аварий реагировать незамедлительно», — написал он.

По словам Слюсаря, он заострил внимание на этом вопросе на пленарном совещании. Кроме того, он удивился поступившим ему жалобам, поскольку, по его словам, ранее ему отчитывались о готовности Ростова-на-Дону и всего региона к отопительному сезону.

Ранее портал «161.ру» сообщил, что в ростовском доме 4 на улице Шеболдаева отопление появилось только 5 декабря. По информации издания, батареи не работали два месяца — с начала отопительного сезона. Жильцы рассказали журналистам, что для подачи тепла с них требовали больше 100 тыс. руб.

Кроме того, в Таганроге без тепла осталось больше сотни многоэтажек, сообщил 23 декабря «МК. Ростов-на-Дону». Как написала газета, министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов назвал в качестве причины предупреждение аварийной ситуации из-за возможного порыва на водопроводе по улице Заводской. Тепло отключили в 116 многоквартирных домах.