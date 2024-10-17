Жителям Иркутской области посоветовали закупаться печками для живучести

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Жители частных домов по закону обязаны иметь резервные источники тепла, такие как генераторы или печки. Об этом на встрече с жителями села Урик Иркутского района по вопросам электроснабжения заявил представитель МинЖКХ Иркутской области Сергей Малинкин. Видео его выступления опубликовал телеграм-канал «Инцидент Иркутск».

«Без печи жить — это термин есть такой: беспечность. Вы как глава семьи должны думать о надежном теплоснабжении, переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев, свою семью. Жизнеобеспечение — это приоритеты и для государства, и для семьи, <...> чтобы живучесть сохранялась в любую погоду. Думайте, пожалуйста, про резервные источники, про генераторы», — сказал Малинкин, сообщает издание «Иркутск онлайн».

По словам Малинкина, о том, что «потребитель обязан иметь резервные источники», говорится в федеральных нормативных актах.

По оценке издания «Иркутск онлайн», жители пригорода Иркутска стали чаще сталкиваться с отключениями света в холода. Так, зимой 2023 года во время сильных морозов без электроэнергии остались поселки по Байкальскому тракту.

В июле 2024 года в Иркутске на площади Труда прошел митинг по проблеме подключения домов к электричеству, на который вышли более 60 человек. В числе требований собравшихся в адрес «Иркутской электросетевой компании» — приостановить подключение новых домов и провести модернизацию сетей.