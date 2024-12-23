Путин обозначил главную задачу для российской экономики
Перед российской экономикой стоит важная системная задача: переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Это, напомню, залог, базовое условие для достижения национальных целей развития, для успешного выполнения государственных программ и национальных проектов. А они, как вы знаете, должны стартовать без задержек, с 1 января будущего года», — подчеркнул президент.
Путин добавил, что важным фактором экономической динамики является кредитование реального сектора, промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Накануне президент сообщил, что необходимо «донастроить» льготные программы кредитования. По его словам, нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, федеральным бюджетом и заемщиками. Об этом он также напомнил в ходе совещания по экономическим вопросам.
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