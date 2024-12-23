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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца не поднимался вопрос о визите последнего. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Прямо скажу, в течение этого [телефонного] разговора [Путина с Шольцем] ни с той, ни с другой стороны этот вопрос не поднимался», — сказал Ушаков о визите Шольца.

Он также прокомментировал информацию о контактах с посланником избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом.

«Я тоже читал информацию, что планируется такая поездка. Но честно говоря, к нам никто на счет проведения каких-либо контактов в Москве не обращался», — сказал Ушаков.

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Ранее Der Spiegel сообщил об опасениях оппозиции, что Шольц поедет в Москву с мирной миссией в ближайшие дни.

Издание, сославшись на источник в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС), написало, что поездкой канцлер может попытаться увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов.

О том, что Келлог в начале января посетит Киев в рамках усилий команды Трампа «как можно скорее» положить конец боевым действиям, ранее сообщил Reuters. Bloomberg добавил, что после Киева Келлог готов приехать в Москву.

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Дональд Трамп Олаф Шольц Кремль визит Кит Келлогг контакты Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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