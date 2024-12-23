Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником Трампа
В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца не поднимался вопрос о визите последнего. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
«Прямо скажу, в течение этого [телефонного] разговора [Путина с Шольцем] ни с той, ни с другой стороны этот вопрос не поднимался», — сказал Ушаков о визите Шольца.
Он также прокомментировал информацию о контактах с посланником избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом.
«Я тоже читал информацию, что планируется такая поездка. Но честно говоря, к нам никто на счет проведения каких-либо контактов в Москве не обращался», — сказал Ушаков.
Ранее Der Spiegel сообщил об опасениях оппозиции, что Шольц поедет в Москву с мирной миссией в ближайшие дни.
Издание, сославшись на источник в оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС), написало, что поездкой канцлер может попытаться увеличить собственный политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов.
О том, что Келлог в начале января посетит Киев в рамках усилий команды Трампа «как можно скорее» положить конец боевым действиям, ранее сообщил Reuters. Bloomberg добавил, что после Киева Келлог готов приехать в Москву.
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