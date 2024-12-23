 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сырский закрыл публиковавший карты боев проект, а работников мобилизовал

Депутат Безуглая: на Украине закроют проект DeepState
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Bumble Dee / Shutterstock
Фото: Bumble Dee / Shutterstock

Крупнейший на Украине военный аналитический проект DeepState закроют, а его сотрудников отправят на фронт в качестве пехоты. Такое решение принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем канале в Telegram.

«Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState», — написала депутат.

Безуглая назвала DeepState «едва ли не единственным источником для того, чтобы понять, что происходит [на фронте], как для гражданских, так и для военных». Она добавила, что закрытие проекта — еще одно доказательство «отсталости» командования.

В последнее время информация в телеграм-канале проекта стала обновляться реже, в последний раз он комментировал ситуацию на фронте 19 декабря. Ранее DeepState ежедневно обновлял карту и сообщал о ситуации на фронте.

Польский «Украинский легион» распределят по соединениям ВСУ
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Недавно в Генеральном штабе ВСУ признали, что обстановка на линии фронта остается сложной для украинских сил. В Генштабе отметили, что российские военные сохраняют преимущество с точки зрения технического оснащения и численности личного состава.

В конце декабря главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на линии фронта остается чрезвычайно сложной. Он сообщил, что российские силы активизировали наступление сразу на нескольких направлениях.

Читайте РБК в Telegram.

Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии

Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel

В Японии разработают прототип лунного поселения

Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой

Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
ВСУ Украина ситуация на границе украинские военные
Александр Сырский фото

Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Материалы по теме
В Генштабе ВСУ признали сложную обстановку на всем фронте
Политика
Польский «Украинский легион» распределят по соединениям ВСУ
Политика
В ВСУ опровергли данные Guardian о массовом переводе бойцов ПВО в пехоту
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Губернатор предложил установить бюст в честь убитого генерала КирилловаПолитика, 18:04
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКСПолитика, 18:02
Кремль допустил «весьма представительное» участие других стран в 9 маяПолитика, 18:02
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и ТрампаПолитика, 18:02
Сихарулидзе объяснил, как определят фигуристов для отбора на ОлимпиадуСпорт, 18:01
Кремль ответил на данные о визите Шольца и контактах с посланником ТрампаПолитика, 18:00
Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласийСпорт, 17:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить РоссиюПолитика, 17:55
Маск похвалил Дурова за первую прибыль TelegramФинансы, 17:52
В Москве отреставрировали деревянную усадьбу начала XIX векаГород, 17:50
Как оптимизировать бизнес-процессы при резком росте заказовРБК и Альфа-Лизинг, 17:48
Власти оценили количество мазута в грунте пляжа АнапыОбщество, 17:48
Как упал трафик YouTube в России. ИнфографикаТехнологии и медиа, 17:34
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже ₽102Инвестиции, 17:33