Сырский закрыл публиковавший карты боев проект, а работников мобилизовал

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Крупнейший на Украине военный аналитический проект DeepState закроют, а его сотрудников отправят на фронт в качестве пехоты. Такое решение принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем канале в Telegram.

«Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState», — написала депутат.

Безуглая назвала DeepState «едва ли не единственным источником для того, чтобы понять, что происходит [на фронте], как для гражданских, так и для военных». Она добавила, что закрытие проекта — еще одно доказательство «отсталости» командования.

В последнее время информация в телеграм-канале проекта стала обновляться реже, в последний раз он комментировал ситуацию на фронте 19 декабря. Ранее DeepState ежедневно обновлял карту и сообщал о ситуации на фронте.

Недавно в Генеральном штабе ВСУ признали, что обстановка на линии фронта остается сложной для украинских сил. В Генштабе отметили, что российские военные сохраняют преимущество с точки зрения технического оснащения и численности личного состава.

В конце декабря главком ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на линии фронта остается чрезвычайно сложной. Он сообщил, что российские силы активизировали наступление сразу на нескольких направлениях.