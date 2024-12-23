Польский «Украинский легион» распределят по соединениям ВСУ

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Добровольцы набираемого в Польше «Украинского легиона» будут распределены в разные воинские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает ТАСС.

По словам Боднара, военная подготовка проходит в Польше. Затем бойцов распределяют по полигонам в зависимости от специализации, а после этого — по соответствующим подразделениям на территории Украины.

Посол сообщил, что в январе снова начнется набор в легион, однако отказался уточнять, сколько человек записалось в подразделение. «Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией», — передает агентство слова дипломата.

Польша и Украина договорились о создании легиона 8 июля этого года, подписав соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности сроком на десять лет. Предполагается, что в формирование войдут граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают на территории Польши или других стран Европы.