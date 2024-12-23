Губернатор предложил установить бюст в честь убитого генерала Кириллова
Память генерала Игоря Кириллова, убитого взрывом в Москве, нужно почтить установкой бюста, а в его честь — назвать учебное заведение или улицу в Костроме. Об этом заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников, который поставил задачу создать ответственную за это рабочую группу, сообщает команда главы региона в его телеграм-канале.
Губернатор отметил, что погибший в результате взрыва начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов — земляк для костромчан. До представления решений Сергей Ситников дал администрации города Костромы и областной думе месяц.
Игорь Кириллов родился в Костроме в 1970 году, в 1991 году с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты.
Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря при взрыве у подъезда дома генерала в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к стоявшему у входа в дом самокату. Правоохранительными органами задержан подозреваемый гражданин Узбекистана, признавшийся на допросе, что он действовал по указанию украинских спецслужб.
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