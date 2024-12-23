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Экс-мэра Среднеуральска Зашляпина задержали по подозрению в коррупции

Фото: Андрей Зашляпин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Андрей Зашляпин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бывшего мэра Среднеуральска в Свердловской области Андрея Зашляпина задержали по делу о коррупции, сообщает портал E1.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Как уточнил РБК источник, знакомый с ситуацией, операция по задержанию прошла накануне, ее совместно провели сотрудники ФСБ и отдела по расследованию особо важных дел военного следственного управления Центрального военного округа.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области от комментариев отказались, сославшись на недопустимость разглашения деталей предварительного следствия.

Депутат Среднеуральской городской думы Андрей Зашляпин был мэром Среднеуральска в 2019–2021 годах.

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Источник РБК подтвердил коррупционную направленность вменяемого Зашляпину преступления, но других деталей не уточнил. При этом он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов уже интересовались деятельностью задержанного: после его ухода с поста мэра в 2021 году в администрации Среднеуральска прошли обыски по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Как уточнил портал E1.ru, тогда силовики интересовались деятельностью МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», которая должна была реконструировать очистные сооружения города до конца июля 2021 года. По мнению силовиков, оплаченная мэрией документация содержала материалы, скопированные из проектной документации на реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска, разработанную еще в 2016 году.

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Теги
коррупция мэры Урал задержание
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