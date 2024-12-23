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Политика ,  
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через пару дней

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, после чего нанесет визит в Китай. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития в Белоруссии машиностроения, передает «БелТА».

«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — передает белорусское агентство слова главы государства.

Лукашенко добавил, что страны согласились «синхронизировать отношения» в сфере производства автомобилей.

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Политика
Александр Лукашенко

В начале декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Договор предписывает порядок действий в случае появления реальной угрозы безопасности одной из стран — участниц договора. Документ также допускает размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

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