Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через пару дней
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, после чего нанесет визит в Китай. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития в Белоруссии машиностроения, передает «БелТА».
«Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», — передает белорусское агентство слова главы государства.
Лукашенко добавил, что страны согласились «синхронизировать отношения» в сфере производства автомобилей.
В начале декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Договор предписывает порядок действий в случае появления реальной угрозы безопасности одной из стран — участниц договора. Документ также допускает размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.
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