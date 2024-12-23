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Лукашенко заявил, что Европа не сможет обойтись без России и Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Европа не может существовать без России и Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает «БелТА».

Глава государства в очередной раз обратил внимание, что у России и Белоруссии много точек соприкосновения и белорусская сторона расcчитывает на развитие сотрудничества с Москвой.

Белорусский президент добавил, что отношения с Украиной должны нормализоваться. «Я думаю, что спокойно, со временем и Киев будет работать с нами. Никуда не денутся, потому что мы все-таки люди. Всякое в жизни бывает. Но, я думаю, нормализуем мы с ними отношения», — передает агентство слова Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия стремится к тому, чего достигла Москва в области благоустройства, и что у нее «есть чему поучиться». Так, он упомянул изготовление беспилотников и возобновление производства отечественных автомобилей, «махнув рукой на эти западные санкции». «Думаю, место Беларуси найдется в этих проектах, особенно в плане автокомпонентов и прочего. Может быть, даже и больше», — сказал белорусский президент.

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В начале декабря Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. В договоре уточняется порядок действий при возникновении угрозы суверенитету одного из государств-подписантов. Кроме того, в договоре имеются положения о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.

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