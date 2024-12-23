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Общество ,  
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В Хакасии два человека погибли при взрыве на бывшем заводе

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошел взрыв, погибли люди, сообщил председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Два человека погибли, четверо пострадали, заявил в видеообращении заместитель главы республики Юрий Курлаев, который работает на месте происшествия. Он добавил, что пожара нет, сейчас выясняется, кому принадлежит цех завода, где случилось ЧП.

По словам Коновалова, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

«Правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь», — написал он.

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Фото:Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Ранее в декабре два человека погибли в результате пожара на складе в промзоне в подмосковном Пушкино. По данным МЧС, пожар начался из-за взрыва.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

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