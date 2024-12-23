Силовики обыскали родителей основателя «Омского гражданского объединения»
Сотрудники правоохранительных органов Омска провели обыск в квартире родителей одного из сооснователей «Омского гражданского объединения» (признано в России иноагентом) Даниила Чебыкина, рассказал он РБК.
По словам активиста, обыск пошел в 7:30 утра по местному времени. В этой квартире он не живет с 2017 года.
«Причина [обыска] пока не известна, сейчас выясняю. Устно они пояснили мало, но было понятно из вопросов, которые задавали, что связано это непосредственно с моей деятельностью», — сказал Чебыкин.
По его словам, силовики ничего не изъяли. Сам активист пытается выяснить все подробности дела. Он напомнил, что не живет в России три года и не скрывает этого, и назвал визит силовиков попыткой «кошмарить родственников просто из мести».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК РФ по Омской области.
«Омское гражданское объединение» — общественная организация, которая занималась антикоррупционными расследованиями, общественными кампаниями в Омске, в том числе по вопросам экологии. В 2023 году ее внесли в реестр иноагентов за распространение материалов других иностранных агентов и недостоверной информации о действиях органов власти и армии.
В июне 2024 года организация объявила о ликвидации после внесения в реестр экстремистских организаций.
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