Савельев пообещал обеспечить к 14 января скидку 50% на перелеты для детей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство к 14 января 2025 года обеспечит 50-процентную скидку на авиабилеты детям до 12 лет, заявил вице-премьер Виталий Савельев в разговоре с телеведущим ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Решение президента [Владимира Путина] есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января, <...> [будет касаться] всех детей до 12 лет», — сказал Савельев.

Зарубин упомянул практику с уклонением авиакомпаний от предоставления скидки. Вице-премьер заверил, что с перевозчиками уже провели разговор.

Соответствующее поручение Путин дал правительству ранее во время прямой линии 19 декабря. Однако тогда речь шла не о всех детях до 12 лет, а только о многодетных семьях. Президент подчеркнул, что практика с минимизацией таких скидок на авиабилеты должна быть прекращена.

Позднее в тот же день Министерство транспорта России начало работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50-процентной скидки на билеты.